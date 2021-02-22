22 Şubat 2021 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:48

Çukur 117. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde (Çukur 4.Sezon 25.Bölüm); Yamaç artık çok değişmiştir. Cumali onun kendi yanında yer almayacağını düşünerek mahalleyi terk etmeye karar verir. Öte yandan Yamaç'ın Efsun ile karşılştığı anlar ise büyük heyecan uyandırdı. Çukur 117. son bölümü Puhu Tv veya Show Tv'den full izlemek isteyenler için Çukur (4.Sezon 25.Bölüm) 117. bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Çukur 4. sezon 25. bölümde yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi. Yamaç, amcasının annesini sevdiğini öğrenecek mi? Çukur 117. bölümü full izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 117. SON BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Çukur dizisinin bu hafta yayınlanan 4. sezon 25. bölümünde heyecan verici gelişmeler yaşandı. Aksiyonun hız kesmediği dizinin yeni bölümünde Yamaç Kulkan'ı bulur ve intikamını almaya başlar.

ÇUKUR 117. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Çukur 117. bölümde Yamaç'ın annesiyle kavuşmasında yaşanan duygusal anlar Çukur son bölüme damga vurdu.

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçecek.

Vartolu'nun niyetini öğrenen Amca kendi kozunu kullanarak herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak.

Çukur'da olanları kendi gözleriyle gören Yamaç'ın Sultan'la yaşadığı yüzleşme izleyenleri üzdü.

Yamaç, duygu dolu anların sonunda Amca'nın evde yarattığı değişime şahit olacak.

Çukur 4. Sezon 25. Bölümünde (117. Bölüm) Yamaç'ın Amca'nın tarafında yer alacağını düşünen Cumali, verdiği sürpriz kararla büyük bir adım atmak için harekete geçecek.

Günden güne kendi sonuna yaklaştığını fark eden Kulkan, hayatını kurtarmak için sürpriz bir isimden yardım isteyecek.

Her şeyden habersiz olan Efsun ise çocuğu için bir fedakarlık daha yaparken, Yamaç ve Efsun'un karşılaşması nefesleri kesti.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!