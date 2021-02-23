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Dizi

Hekimoğlu 38. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu 38. son bölüm full izle!

Hekimoğlu dizisinin 38. bölümü Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu son bölümde İpek, Ateş'in onlara oynadığı oyunu öğreniyor. Öte yandan Ateş, zorlu bir vakayla daha karşı karşıya kalıyor. Küçük bir kızın hayatına dokunuyor ve duygusal anlar yaşanıyor. Hekimoğlu için hayat normale mi dönüyor? İşte kaçıranlar için Hekimoğlu 38. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

23 Şubat 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 23:57
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Hekimoğlu 38. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Kanal D'nin her Salı akşamı yayınlanan dizisi Hekimoğlu 38. son bölümde Ateş aklanıp hastaneye dönüyor ancak İpek'in gazabından kurtulamıyor! İpek, Ateş'e tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti veriyor. Memoli, Zeynep ve Emre ise Ateş geri döndüğü için mutlu oluyor. Ateş normal hayatına geri dönebilecek mi? İpek ile aralarında nler olacak? Hekimoğlu 38. bölüm full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 38. bölüm izle tek parça! İşte son bölümde yaşananlar...

Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 38. bölüm full izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM FULL İZLE

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hekimoğlu 38. son bölümde; İpek, Ateş'i hapisten kurtarmak için yalan söylemek zorunda kalmıştır ve ona kızgındır. Ateş'e ceza olarak tüm hafta boyunca polikliniğe bakma sorumluluğu yükler. Ateş ne kadar denese de sıradan hastalıklardan kaçamaz. Poliklinikte genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir.

Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu'ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Bu sırada Zeynep de ölmek üzere olan evsiz bir kanser hastasıyla ilgilenmektedir.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde Ağrılarını dindirmek için kendisine verilen ilaçları almayı reddeden yaşlı adam, acı içinde ölmeyi tercih etmiştir. Zeynep ise yaşlı adamı, bu süreci daha rahat atlatması ve ağrı kesicileri kabul etmesi konusunda ikna etmeye çalışır.

Ateş, zor durumda bir hasta ile karşı karşıya!

Tecavüze uğramış bir hasta hastaneye gelir. Ateş başta hasta ile kendisinin ilgilenmemesi gerektiğini söyler ancak hasta özellikle kendisiyle Ateş'in ilgilenmesi ister.

Ateş, yapılan mahkeme sonucunda normal hayata geri dönüş biletini kazanıyor. Ancak İpek'in gazabından da kurtulamıyor. İpek, Ateş'e tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti veriyor. Diğer taraftan da Memoli, Zeynep ve Emre Ateş geri döndüğü için oldukça mutlu oluyor. Ateş normal hayatına geri dönebilecek mi? İpek ile aralarında nler olacak?

Hekimoğlu, genç kadına yardımcı olabilecek mi? Zeynep, yaşlı adamı daha acısız bir ölüme ikna edebilecek mi? İpek ve Orhan'ın Hekimoğlu'na kızgınlıkları geçecek mi?

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