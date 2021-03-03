03 Mart 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:44

Sadakatsiz 20. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyenlerinin karşısına çıktı. Başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran dizinin başrollerinde Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan) ve Melis Sezen (Derin) yer alıyor. Sadakatsiz 20. bölümde Volkan iyice çığrından çıkıyor. Asya'yı kıskandığı için sürekli eski karısına rahatsızlık veren Volkan, bir yandan da Derin'e kendini affettirmeye çalışıyor. Derin, Volkan'a geri dönecek mi? Sadakatsiz 20. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D'nin sevilerek izlenen dizisi Sadakatsiz 20. bölümde Sinan'ın Asya'yı görmek için Vakfa gelmesiyle dedikodu kazanı kaynamaya başlar. Asya'yı başka bir erkekle görmek en çok Derin sevindirir. Öte yandan Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir. Sadakatsiz 20.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM FULL İZLE KANAL D

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, 20. yeni bölümü ile ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ 20.BÖLÜM ÖZETİ

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Sadakatsiz 20. bölümde; Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır.

Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır.

Derin, Volkan'ı süründürmeye kararlıdır. Volkan'ın Haluk'un emriyle eve girmesi yasaklanmıştır.

İlk yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 20. Bölümde; Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

Sinan ise sürpriz yapıp Asya'nın yanına vakfa gider. Sinan'ın geldiği sırada Derin ve Gönül başta olmak üzere herkes oradadır. Dedikodu kazanı kaynamaya başlar.

Volkan'ın kulağına giden söylentiler onu daha da kızdırır. Asya'nın yanına giderek Sinan ile görüşmemesi konusunda sert şeyler söyler. Ancak Asya'nın Volkan'dan korkusu yoktur!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in bir önceki bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Sinanla yumruklaşan Volkan, soluğu karakolda alır.

GÖNÜL, HALUK'UN OĞLUNU ÖĞRENDİ!

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'e her şeyi anlatır. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül yıkılır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.

DERİN EVİ TERK ETTİ!

Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz arkadaşı karşısında Volkan'ın kıskanç tavrı ve eski karısının peşine düşmesi Derin'i çileden çıkarır. Derin, eve bir not bırakarak kızını da alıp Volkan'ı terk eder.