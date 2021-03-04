04 Mart 2021 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:01

Benim Adım Melek 55. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Benim Adım Melek 55. bölümde; Melek'in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil'in hapse girmesi eklenir. Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır. Halil'in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Benim Adım Melek son bölümü tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 55. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜM İZLE (TRT1)





TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 55. son bölümde; Melek'in Karadağ konakta herkesin içinde evlenmeyeceğini söylemesi iki aile arasına bomba gibi düşer.

Kadriye'nin ad koyma töreni dağılırken, herkes cevabını aradığı sorularla konağına çekilir. En güzel günü yine Melek yüzünden yarım kalan Kadriye, acısını Mahmut'tan çıkarır.

Melek'in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil'in hapse girmesi eklenir.

Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır. Halil'in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı?

Acı haberi alan Defne ve Ömer balayını bırakıp geri dönerler. Zümrüt'ün Defne'ye baskıları daha da artar. Ömer ve Defne'nin evliliği, iki ailenin yaşadığı acıya dayanabilecek mi?

Funda, tapuya gelmeyen Alpay'ın gerçek niyetini öğrenince ne yapacak? Vildan, olan biten için Kenan'ı arayıp hesap sorar. Kenan duydukları karşısında ne yapacak?

Alpay'ın belalarından kurtulmak için yok olmasını isterken, şimdi yaşaması için dua eden iki aile Halil'i kurtarabilecek mi?

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