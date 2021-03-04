04 Mart 2021 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 09:19

Çarşamba akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında; Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Masumiyet, Sadakatsiz kıyasıya yarıştı. dizisi izleyenleriyle buluştu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 3 Mart 2021 Reyting sonuçları

Çarşamba günü ekranlarda Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Masumiyet, Sadakatsiz dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

3 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 MASUMIYET FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

Kuruluş Osman 48. bölüm izle!

Sadakatsiz 20. son bölüm full izle!

Masumiyet 2. bölüm izle!