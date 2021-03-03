03 Mart 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:42

Masumiyet 2. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizi, henüz ikinci bölümü yayınlanmasına rağmen izleyenler tarafından beğenildi. Masumiyet 2. bölümde Ela, yoğun bakımdan uyanır ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece ahlaksızcadır. Mahkeme sonucunda İlker serbest mi kalacak? Masumiyet 2. bölümü izlemek isteyenler haberimizdeki link üzerinden Masumiyet 2. bölüme tek parça halinde ulaşabilirler.

Masumiyet dizisi, ikinci bölümüyle Çarşamba akşamı FOX izleyicisiyle buluştu. Yayın hayatına güçlü bir giriş yapan Masumiyet dizisinin Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme alıyor. Masumiyet 2. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 2. BÖLÜM İZLE

Masumiyet 2. bölümde İlker Ilgaz'ın kendi düğününde gözaltına alınmasıyla başlayan yeni süreç, yasak aşkın üzerindeki sır perdesini aralar.

Üstü kapatılmış gerçekler ve görmezden gelinen yalanlar yavaş yavaş ortaya çıkarken, Bahar ve Hale çocukları uğruna karşı karşıya gelir.

'Benim oğlum yapmaz' sözünden dönmeyen Hale, İlker'in imajını kurtarmak için harekete geçer ve İrem'le, İlker'in cezaevinde evlenmelerine ön ayak olur.

Kızının gizlice evlenmesiyle deliye dönen Harun ise çoktan tarafını seçmiştir. İrem, babasının tüm çabasına rağmen, tamamen kayınvalidesinin kontrolüne geçer.

Bahar, kızının yoğun bakımdan çıkmasını adalete sığınarak beklerken, Ilgaz'lar sayesinde sınırsız gücün nasıl bir şey olduğu gerçeğiyle de tanışmak üzeredir.

Ela'nın gözünü açmasıyla nefesler tutulur ve dava süreci başlar. İlker'in savunma stratejisi ise son derece acımasızdır.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU

Bir gece İstanbul'da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel'dir.

Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela'nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz'ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun'un kızı İrem'le nikah masasına oturmak üzeredir.

Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar'ın karşısına bir başka anne; İlker'in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem'in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır.

Bahar'ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker'in, yalanların ve İrem'in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.