10 Mart 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:53

Masumiyet 3.bölümü izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizi, izleyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Masumiyet 3. bölümde Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır. Masumiyet 3. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklamanız yeterli. İşte son bölümde yaşananlar...

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, 3. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Masumiyet 3. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 3.BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de.

MASUMİYET 3. BÖLÜM ÖZETİ

Acımasız taktikler; Ela'nın akıl sağlığı mercek altında!

Masumiyet 3. bölümde Ela Yüksel davası gürültülü başlar. İlker'in avukatı, takıntılı ve ruh sağlığı bozuk bir Ela portresi çizer. Ortaya atılan şok deliller, Ela'nın en yakınlarının bile kafasını karıştırır.

Aldığı darbeler ve geçirdiği ameliyatlar yüzünden zihninde boşluklar olan Ela bile, kendinden şüphe ederken Bahar, her zamanki gibi kızının arkasındadır. Ne var ki Bahar'ın gücü kızını korumaya yetmez.

Linç kültürünün de devreye girmesiyle birlikte, zaten sert olan süreç, Ela için psikolojik şiddete dönüşür.

Diğer yanda, İlker'in tutuksuz yargılanma talebi kabul edilir. İlker eve döner ve böylece, İrem'in hayatında yeni bir dönem başlar. İrem, evliliğin pek de hayallerindeki gibi olmayan karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır.

Yıllar boyunca, sadece yumuşak ve sempatik yüzlerini gördüğü Ilgaz ailesi, şimdi bambaşka yüzleriyle karşısındadır.

Harun ise kızını, Ilgazlar cenderesinden kurtarmaya kararlıdır. Kızları uğruna mücadele eden Harun ve Bahar'ın yolları kaçınılmaz şekilde birleşirken, Ela'nın zihnindeki soru işaretleri, cevabını bulmak üzeredir.