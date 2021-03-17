Sadakatsiz 22.bölüm izle! Sadakatsiz 22. bölüm full izle!

17 Mart 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:42

Sadakatsiz dizisi 22. bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 22. Bölümde; Gönül Güçlü'nün yaptığına karşılık Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Ali için birlikte zaman geçiren Volkan ve Asya cephesinde de beklenmedik gelişmeler yaşanır. Volkan eski evinde hayal ettiği bir gün geçirir fakat gecenin sonunda Derin gelir. Sadakatsiz 22.bölüm full izle Kanal D.

Sadakatsiz 22. bölümü izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz 22. bölümde Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha da zor bir durumda bırakmaya kararlıdır. Selçuk'un yeni hamlesi ne? Sadakatsiz 22.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 22.BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

SADAKATSİZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 22. bölümü ile ekrana geldi.

Amerikan yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

Sadakatsiz 22.bölümde Volkan, yeniden aile olma hayalleriyle oğlu Ali ile birlikte Asya'nın evindedir. Ailecek eskisi gibi bir gün geçirirler.

Volkan oğulları ile, Asya'nın evindedir ve Ali'nin psikolojisi için gerekli olan buluşmalardan birisini gerçekleştirmektedir. Oyun oynayarak geçirdikleri akşamı Volkan, Asya'ya karşı kullanmak ister. Keyifli gece sonunda Asya'ya yeniden aile olabileceklerini hissettiren cümleler kurar.

Volkan Asya'ya "Sana da zaman hiç geçmemiş gibi gelmiyor mu? Sanki yine bir aileyiz, hiç ayrılmamışız... Mutluluğumuz hiç bozulmamış gibi gelmiyor mu?" der. Asya ise tepkisiz kalır.

Volkan kendi bozduğu aile mutluluğunu yeniden elde etmek için çabalasa da Asya'nın kalbi çok kırılmıştır. Bir yandan Derin bir yandan Asya ile olan ilişkisi Volkan'ı bilinmeyen bir çıkmaza sürüklemiştir.

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

Volkan Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini söylüyor! Derin bunu öğreniyor!

Volkan, Bahar'a tekrar Asya ile beraber olmak istediğini anlatır. Önündeki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan bu durumu daha fazla içinde tutamaz ve Asya ile konuşur.

Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu bellidir. Volkan, Derin'den boşanacağını söyler ancak hesap etmediği bir şey vardır. Tüm bunları duyan Derin'in tepkisi ne olacak? Volkan, Derin'den boşanacak mı?

Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha da zor bir durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde Asya'nın Sinan ile gazetelere çıkan haberine gelen tepkiler üzerine Asya, elindeki en güçlü silahı olan videoyu Gönül'e gösterip kendisiyle uğraşmamasını söylemişti. Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır.

Asya'nın Gönül Güçlü'ye ayar vermesi sosyal medyada trend olmuştu.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.