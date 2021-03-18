Çarşamba reyting sıralaması: 17 Mart 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı?

18 Mart 2021 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 09:34

17 Mart Reyting sonuçları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Çarşamba reytinglerinde TRT1'de Benim Adım Melek, FOX Tv'de Masumiyet, Atv'de Kuruluş Osman, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D'de Sadakatsiz dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 17 Mart 2021 reyting sonuçları...

17 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Sadakatsiz özet bölümü yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MIRAC KANDILI TRT 1

10 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASUMIYET FOX

6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 MIRAC KANDILI TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV