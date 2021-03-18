18 Mart 2021 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 12:36

Benim Adım Melek 57. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Benim Adım Melek 57. son bölümde; Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır. Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? İşte Benim Adım Melek 57. bölüm tek parça izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





BENİM ADIM MELEK 57. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 57. son bölümde; Alpay taburcu olmuştur. Seyitali, Halil'i hapisten çıkaracak ifadeyi vermesi durumunda Alpay'a konağın tapusunu devretmekte kararlıdır.

Cumali, Seyitali'nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan'ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez.

Ortadan bir anda kaybolan İdris'in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur.

Alpay yaptığı planla Kenan'ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay'ın verdiği ifade Halil'i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile'ye verdiği sözü sonunda tutar.

Halfeti'ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra'yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra'nın yakınlaşmasına sebep olur.

Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne'yi kovduğu gerçeğini saklayamaz.

Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali'nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran'ı bekleyen kötü sürpriz ne?