18 Mart 2021 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 20:00

Mucize Doktor 54. bölümü izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, son bölüme Vuslat'ın gözyaşları vurdu. Mucize Doktor 54. bölümde; Vuslat hanımın bir arkadaşı çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır. Vuslat, çaresizlik ve gözyaşları içinde Ali'den tedavi etmesini ister. Ama hasta, umutsuz bir vakadır. Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 54. bölüm full izle! Canlı izlemek için BURAYA tıklayınız.

Mucize Doktor 54. bölümde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Nazlı'yı boğmaya çalışan kadın, şimdi de Ali Vefa'ya saldırıdı. Hem Nazlı'ya hem de Ali'ye saldıran bu kadın kim? Mucize Doktor dizisinin 54. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 54. BÖLÜM FUL İZLE

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi her hafta Perşembe günü FOX Tv'de izleyici karşısına çıkıyor.

MUCİZE DOKTOR 54. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 54. bölümde; Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atmaya fırsatı bile yoktur.

Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir.

Şiddete meyilli bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Nazlı'ya saldıran kadın, şimdi de asansörde Ali Vefa'nın boğazına neşter dayar. Ali, kadının elinden nasıl kurtulacak?

Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?

Vuslat hanımın bir arkadaşı çaresiz bir hastalığa yakalanmıştır. Vuslat, çaresizlik ve gözyaşları içinde Ali'den tedavi etmesini ister. Fakat hastanın yaşaması onun acı çekmesi demektir.

Ferman ise tedaviyi sonlandırmak için Vuslat'tan izin ister. Vuslat'ı çok zor bir karar beklemektedir.