18 Mart 2021 Perşembe 00:20 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 00:20

Masumiyet 4. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanan yeni dizi, henüz dört bölüm yayınlanmasına rağmen izlenme rekoru kırıyor. Masumiyet 4. bölümde İlker, kendini aklamak için basına "Ela Yüksel ile kısa ve yanlış bir şey yaşadım, pişmanım" açıklaması yapar. Ela ise mahkemede İlker'i savunarak herkesi şaşırtır. Öte yandan hatalarıyla yüzleşmek zounda kalan İrem gözaltına alınır. Masumiyet 4.bölüm izleyemeyenler Masumiyet 4. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Masumiyet dizisi, 4. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Masumiyet 4. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 4.BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de.

MASUMİYET 4. BÖLÜM ÖZETİ

Masumiyet 4. bölümde İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler.

Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar.

O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır.

Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir. İrem'le ilgili ortaya çıkan şok delil, duruşmanın bile seyrini değiştirirken Harun, Hale ve Bahar arasında kartlar yeniden dağıtılır. Harun ve Bahar, kızları için işbirliği yapmak zorundadır.

Okların İrem'i göstermesi, İlker ve Ela arasındaki dengeyi sarsar. Ela, kafasındaki karışıklıktan kurtulmanın bir yolunu bulur ve gerçeklere doğru kimsenin beklemediği büyük bir adım atar.

Üzerindeki büyük baskıyı ve İlker'in kendisinden uzaklaşmasını kaldıramayan İrem'in attığı adım ise Ela'nınkinden çok daha büyük olur.

İrem, "Ölümümden kocam ve o kız sorumlu" dediği bir intihar videosu çeker. Gerçeğin yıkıcı etkisi hayatları bir kez daha değiştirecektir.

MASUMİYET KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor.