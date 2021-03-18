18 Mart 2021 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 20:00

Show Tv'nin yeni dizisi Alev Alev'in 19. bölümü izleyici ile buluştu. 3 ayrı kadının zorluklarla dolu yaşamın mücadelesini konu alan dizi Alev Alev'in 19. son bölümünde yaşananlar, izleyenleri derinden etkiledi. Çiçek'in Ali ile Antalya'ya gitmek yerine Atlas'ın yanında kalmayı seçmişti. Bunun üzerine Ali kıskançlık krizine girer ve İskender ile kavga eder. Alev Alev 19. bölümü izlemek için Alev Alev 19. bölüm Puhu Tv ve Show Tv linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alev Alev'in son bölümünde tüm mücadelesine rağmen kızı için zor bir karar alan Cemre, Çelebi'nin evine geri dönmek zorunda kalmıştı. Peki yeni bölümde neler oldu? İşte Alev Alev 19. bölüm izleme sayfaları...

ALEV ALEV 19. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı Alev Alev yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV 19. SON BÖLÜM PUHU TV!

Rüya ve Zeyno arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda Çiçek, İskender ve Atlas'ın keyifli anları yürekleri ısıttı.

Çiçek'in İskender hakkında söylediği olumlu sözler Rüya'nın tepkisine neden olurken, Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması dikkat çekti.

Ozan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Cemre ile konuşması heyecanı giderek yükseltiyor.

Çelebi'nin evine geri dönen Cemre'nin düşünceli halinin dikkat çektiği Alev Alev son bölümde Ali ve İskender, Çiçek için kavga ediyor.

Ali'nin sorduğu "Sen ona aşık mısın?" sorusuna İskender'in vereceği cevap büyük merak konusu olurken, Çelebi'nin Cemre'ye söylediği tehditkar sözler gerilimi giderek artırıyor.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.