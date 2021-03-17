17 Mart 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:49

Kuruluş Osman 50. bölüm, izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 50. son bölümde Flatyos'un intikamını almak için yemin eden Nikola, Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar! Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır. Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl bir strateji geliştirecek? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 50. bölüm full tek parça izleme sayfası.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 50. bölümde Osman Bey'in "Tedbirsiz iş eden, can almaya giderken canından olur" sözü damga vurdu. Öte yandan Moğol komutanı Kara Şaman Togay, Malhun Hatun'u yaralar. İşte izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Kuruluş Osman 50. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM FULL İZLE

Kuruluş Osman, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleriyle 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor.

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 50. bölümünün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve 51. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 50. BÖLÜM ÖZETİ

Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı, Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman 50.bölümüne Osman Beyin "Düşmanımız bir değildir! Bugün kimseye acımayacağız!" sözü damga vurdu.

NİKOLA, FLATYOS'UN İNTİKAMI İÇİN YEMİN EDİYOR

Kuruluş Osman 50. bölümde; Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayarak Osman Bey'e meydan okumasının ardından; Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını almak için yemin eder.

DÜŞMANIN GÖZÜ SÖĞÜT'TE!

Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünen ve gladyatör kostümü giyen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik aracılığıyla Togay'la bir araya gelir. İkili ittifak kararı alırken hedefine Söğüt'ü koyar!

OSMAN BEY HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Osman Bey, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının ardından obadaki haini bulmak için yeni yollar ararken; Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti herkesi şaşkına çevirir. Cerkutay'ın ihanetinin arkasında ne var?

Malhun Hatun, intikam almak isterken bir kez daha Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık zekice planıyla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

BİZANS-MOĞOL İTTİFAKI DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Nikola ve Togay'ın anlaşması uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola'nın asıl planı ne? Noyan'ın oğlu olduğu ortaya çıkan Kara Şaman Togay, Osman Bey'i alt edebilmek için ne yapacak?

Kendini temize çıkaran Dündar Bey'in posta oturmak için planı ne?

Osman Bey, Türk obalarını birleştirme hedefinde başarılı olabilecek mi?