16 Mart 2021 Salı 20:48 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 20:48

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 186. son bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO 186. bölümde, Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın hareketi ağır olur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izleyemeyenler EDHO son bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler. CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenlerin beğenisini kazandı.

EDHO 186. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan 186. son bölümünde Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte harekete geçer.

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

EDHO 186. bölümde Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde; Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi usta oyuncular yer alıyor.