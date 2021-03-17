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Dizi

Baraj 31. son bölüm tek parça izle! Baraj 31.bölüm izle!

Baraj 31. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Salı akşamı yayınlanan Baraj 31. bölümde; Yıllardır saklanan gerçek ortaya çıktı. Bahar'ın kapısına gelen davetsiz misafir Azra, Bahar'a kardeş olduklarını söyler. Öte yandan Nazım'ın oğlu, artık babası olduğunu öğrenir. Baraj 31. son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Baraj 31. bölüm full izle!

17 Mart 2021 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:15
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Baraj dizisi, 31. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj 31. bölümde Nehir, Nazım'ın doğum günü için oğluna gerçeği açıklar. Nzım'a en güzel doğum günü hediyesi, oğlunun onu babası olarak bilmesi olmuştur. Öte yandan Bahar ve Nehir konuşurken Nazım onların hamile olmadığını öğrenir. Baraj son bölümü izleyemeyenler için Baraj 31. son bölüm tek parça izleme linki haberimizde yer alıyor.

BARAJ 31. BÖLÜM FULL İZLE!

Baraj 31. bölümde Nehir, Nazım'a hamile olduğunu söylemiştir fakat yalanın ortaya çıkmaması ve Nazım'ı yeniden kaybetmemek için eski dolandırıcılık günlerine geri gitmesi gerekecektir.

Bahar hem Nehir'in hamile olduğunu, hem de aslında hamile olmadığını öğrenmesi üzerine bir de beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Bahar'ın kardeşi ortaya çıkmıştır.

Yıllardır saklanan gerçek ortaya çıkar. Bahar'ın kapısına gelen davetsiz misafir Azra, Bahar'a kardeş olduklarını söyler.

Meryem'i hala gömememiş olan Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'in cansız bedeninin canlı olduğuna daha ne kadar ikna edebileceklerdir? Ve onu Halit'ten daha ne kadar saklayabileceklerdir?

Nehir, Nazım'ın doğum günü için oğluna gerçeği açıklar. Nazım'a en güzel doğum günü hediyesi, oğlunun onu babası olarak bilmesi olmuştur. Aynı gece Bahar ve Nehir konuşurken Nazım onların hamile olmadığını öğrenir.

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