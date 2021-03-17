17 Mart 2021 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 11:41

Hekimoğlu 41. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 41. bölümünde Hamile bir hasta hastaneye gelir. Hem çocuğu hem anneyi kurtarmak için çözüm ararlar. İpek ise hastaya çocuğu konusunda en güvenilir ismin Ateş olduğunu söyler. Anne olmaya çalışan İpek'in bu sözünün altında ne yatıyor? Hekimoğlu 41. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 41. bölüm izle tek parça! İşte son bölümde yaşananlar...

Hekimoğlu 41. son Ateş, hamile olan hastasının durumunu çözmeye çalışmaktadır. Ancak Ateş'in çözüm yöntemi pek hoş karşılanmaz. Bebeği kurtarmak isteyen İpek, Ateş'i ikna edecek mi? Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 41. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 41. BÖLÜM FULL İZLE

41. Bölümde Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek'in Berrak'a kişisel bir yakınlık duymasına sebep olur.

Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarsa da, İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de karnındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır.

Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır. Daha önce hiç tatile gitmemiş olan Hekimoğlu, bir anda tatil planları yapmaya başlamıştır.

Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiç bir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler. Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır.

İpek'in kendisinden vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar.

Ateş ve İpek'i karşı karşıya getiren vaka!

Hamile bir hasta hastaneye gelir. Hem çocuğu hem anneyi kurtarmak için çözüm ararlar. İpek ise hastaya çocuğu konusunda en güvenilir ismin Ateş olduğunu söyler. Anne olmaya çalışan İpek'in bu sözünün altında ne yatıyor?

Ateş, iki kere düşük yapmış hamile hastasına durumu anlatmaktadır. Acilen karnındaki bebeği alınmazsa kadın ölecektir.

Kadın ise, Ateş'in söylediklerini dinlemez ve çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu söyler. Hamile kadın, İpek'i duygusal bir yönden yakalayarak kendisi gibi düşünmesini sağlar.

İpek de, kadına zarar vermeden çocuğu kurtaracağını düşündüğü bir hamle yapar. Bu hamlesi, bir anda işleri olumsuz yönde hızlandırır. Kadın, kötüleşmeye başlar. Bu durum Ateş ile İpek'in arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden olur. Ancak ulaşılan mutlu son tüm buzları eritir...

Vaka konusunda İpek mi Hekimoğlu mu haklı çıkacak? Hekimoğlu sonunda tatile gidebilecek mi?