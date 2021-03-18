18 Mart 2021 Perşembe 23:53 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 23:53

Akrep dizisi 15. bölümüyle Star Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Akrep 15. bölümde Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı Akrep 15. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için Akrep 15. son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

AKREP 15. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, her hafta perşembe akşamı Star Tv'de yayınlanıyor.

AKREP 15. BÖLÜM ÖZETİ

Akrep 15. bölümde; Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir.

Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.

Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.

Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır.

Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar.

Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.

Yapımını 1441 Productions'un, yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği Akrep dizisinin Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz rol alıyor.