19 Mart 2021 Cuma 23:55 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:55

Star Tv'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Seni Çok Bekledim 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seni Çok Bekledim'in 8. bölümünde Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Öte yandan Kadir'in Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer. Seni Çok Bekledim 8. bölümü Puhutv'den izleyebilirsiniz.

Seni Çok Bekledim 8. bölüm izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamı Star Tv'de izleyici karşısına çıkıyor. Seni Çok Bekledim 8.bölüm izle Puhutv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi, her hafta yeni bölümleriyle Cuma saat 20.00'de Star'da...

Star Tv'de yayınlanan dizi, hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim'in yeni bölümü yayınlandı.

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz'in annesinden öğrendiği sır, Kadir'in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir'in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık.

Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet'in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur.

Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz'in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

Seni Çok Bekledim depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.