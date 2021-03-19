19 Mart 2021 Cuma 23:53 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:53

Arka Sokaklar 582. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar 582. son bölümde Patlamada 2 polis memuru kaybolur. Ekip, Medar'ın elindeki polisleri kurtarmaya çalışırken Selin, sapık seri katil Giray'ın eline düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray, elindeki şırınga ile Selin'i uyutur. Giray ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Selin, sapığın elinden kurtulabilecek mi? İşte kaçıranlar için Arka Sokaklar 582. bölüm full izleme sayfası.

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar 582. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar 582. bölümde Selin, sapık seri katilin eline düşüyor... İşte Arka Sokaklar 582. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlanan son bölümde yaşananlar izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar...

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar 582. Bölümde Ekip, Medar'ın bombalı eyleminden sonra yaraları sarmaya çalışıyor!

Otoparktaki patlamadan üst katlardaki binada bulunan ekibimiz ve binada görev yapan polisler fazlasıyla etkilenir. Kimse ne olduğuna ilk başta anlam veremez. Patlama sırasında otoparkta Pınar ve Ali'de bulunmaktadır. Rıza ve ekibimiz soluğu otoparkta alır. Yaralanan polis arkadaşlarına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırlar.

Olay yerinde can veren şehit polislerimizde vardır. Pınar'ın arabasının olduğu noktaya doğru ilerleyen Rıza Baba adeta nefes alamaz. Medar'ın bu bombalı saldırısının ardından ekibimiz işi daha da sıkı tutacaktır. Tüm imkanlarıyla Medar'ın peşine düşer. Patlamada şehit olan polislerimizin dışında Medar'ın kaçırdığı 2 polis memurundan da haber alınamıyordur. Aileleri perişan haldedir.

Medar, intikam yeminini yerine getirmiş ve ekip otoparkında bombalı araç patlatmıştır. Başta Rıza Baba olmak üzere tüm ekip, yaralıları kurtamak için seferber olmuştur. Bu sırada Medar'dan gelen bir telefon ekibin canını bir kez daha sıkar.

Eylem öncesi yakaladığı iki polisten, tüm yaşananların acısını çıkartacağını söyler. Rıza Baba, iki polisi Medar'ın elinden kurtarmak için operasyonun fitilini ateşler. Belirlenen hücre evlerine baskınlar düzenleyen ekibimiz türlü türlü tehlikenin kucağında bulur kendilerini.

GİRAY SERBEST KALIR!

Giray tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Bu adaletsizliği kabul edemeyen Başak, savcıya itirazını geciktirmez. Serbest bırakılsa da hala ekibin yakın markajında olan Giray için tehlikenin devam ettiğinin farkında olan Nevbahar, Giray'ı yurtdışına kaçırma konusunda kararlıdır.

Giray, Halis'in gözetiminde tutulmaktadır ve en kısa sürede de yurt dışında gönderilecektir. Ancak Selin'e kafayı takan Giray'ın, taciz etmekten çekinmediği Selin'i öldürmeden gitmeye niyeti yoktur. Selin taciz mesajlarını umursamaz. Ancak bu sefer tehlikenin tam ortasındadır...

Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!

Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır.

Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.

Ekip, kaaçırılan 2 polis arkadaşını kurtarabilecek mi?

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