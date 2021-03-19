19 Mart 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:45

Son Yaz 12. bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Cuma akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Son Yaz 12. bölümde Akgün'ün medyada 'cineyet şüphelisi' olarak haberi çıkar. Bunun üzerine Selim, duygularıyla hareket eder ve Akgün'ü saklar. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü İzmir Çeşme'de bulunan ailesinin yanına götürür. Selim, Akgün'ü aklayabilecek mi? Son Yaz 12. bölüm full izle tek parça!

SON YAZ 12. BÖLÜM FULL İZLE

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 12. bölümde Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir.

Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

SON YAZ OYUNCULARI

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinin Başrollerinde; Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu rol alıyor.

Son Yaz yeni bölümüyle her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de FOX'ta!