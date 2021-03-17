17 Mart 2021 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:29

Salı reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Survivor 2021, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, Televizyon izleme araştırmaları kurumu tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği merak ediliyor. Peki Total reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 16 Mart 2021 Salı Reyting sonuçları

Salı akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki total reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 16 Mart 2021 Salı reyting sonuçları...

16 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan programların AB grubunda ve Total reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 SURVIVOR TV8

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BARAJ FOX

9 ESRA EROL'DA ATV

10 HEKIMOGLU KANAL D