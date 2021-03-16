16 Mart 2021 Salı 00:25 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 00:25

Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Uyanış Büyük Selçuklu son bölüme; Melikşah'ın Markus'a söylediği 'Söz vardır savaş bitirir. Söz vardır kelle götürür. Madem savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz, o vakit en doğru sözü pusatlar söyleyecek' sözü damga vurdu. Öte yandan Melikşah, kardeşi Tekiş'in cezasını verecektir. Uyanış Büyük Selçuklu 26. yeni bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izleme sayfası tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 15 Mart 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan 25. bölümünü izlemek için" Youtube" ve "TRT izle" bağlantılarına tıklamanız yeterli.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 26. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah, huzuruna çıkan Markus'a savaşa hazır olduklarını ima eder. 'Söz vardır savaş bitirir. Söz vardır kelle götürür. Madem savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz, o vakit en doğru sözü pusatlar söyleyecek' der.

Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölümde Melikşah, Hatimi Halifesinin Müslümanlar arasına fitne sokmaması gerektiğini gönderilen elçiye sert bir dille belirtir.

TURNA ÖLECEK Mİ?

Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

HASAN SABBAH, BÜYÜK SIRRI ÖĞRENİR

Uyanış Büyük Selçuklu 25.bölümünde, Olup bitenlerden haberdar olunca kılık değiştirerek soluğu Başulu'nun yanında alan Hasan Sabbah'ın, 'Senin derununda öyle kasırgalar gizlidir ki, ortaya çıktığı vakit her şeyi yerle bir edebilir!' sözleri damga vurdu.

Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Hasan Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenir. Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Hasan Sabbah, Başulu'nun hayatta olduğunu, Sencer'in de Melikşah'ın oğlu olduğunu öğrenir ve 'Bütün Selçuklu toprağı avucumuza düşecek!' diyerek hain planlarına yenilerini ekler.

MELİKŞAH, TEKİŞ'İ CEZALANDIRACAK MI?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?

Hasan Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

Öte yandan Markus, Tekiş Bey'e "Eğer Melihşah bu bilgileri öğrenirse, ikimiz için de hiç iyi olmaz!" der. Diğer yandan Melikşah, Hatimi Halifesinin Müslümanlar arasına fitne sokmaması gerektiğini gönderilen elçiye sert bir dille belirtir.

Melikşah, huzuruna çıkan Markus'a savaşa hazır olduklarını ima eder. "Söz vardır savaş bitirir. Söz vardır kelle götürür. Madem savaşı bitirecek bir söz söylemezsiniz, o vakit en doğru sözü pusatlar söyleyecek" der.

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