22 Mart 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:41

Uyanış Büyük Selçuklu neden yayınlanmadı? sorusu, TRT 1 yayın akışında dizinin yer almamasıyla birlikte diziyi takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. TRT 1'in 22 Mart 2021 Pazartesi yayın akılında Uyanış Büyük Selçuklu yerine "Cep herkülü Naim Süleymanoğlu" belgeseli yer alıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin setinde Kovid-19 paniği yaşandı. Uyanış: Büyük Selçuklu, dizi setinde koronavirüs vakası çıktığı için ekrana ara verdi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekrana bir haftalık ara veriyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen 26. yeni bölümünün haftaya (29.03.2021) Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YERİNE NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ YAYINLANACAK

TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde kovid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.

Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izle!