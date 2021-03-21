21 Mart 2021 Pazar 19:55 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 19:55

Teşkilat dizisi 3.bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT 1 ekranlarında Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı dizinin yeni bölümünde aksiyon dolu sahneler yer aldı. Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölümde Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor! Öte yandan Serdar, ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski geri almak için savaşıyor. Ekip bilgilerin olduğu diski geri alabilecek mi? İşte Teşkilat 3. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 3. bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 3. bölüm full izle!

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 3.BÖLÜM İZLE! (TRT)

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana geliyor. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT 3. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Teşkilat 3. bölümde ekip, SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken bir yandan da çok önemli bilgilerin yer aldığı harici diskin peşine düşüyor.

SERDAR HEM DİSKİN HEM CEREN'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Teşkilat dizisinin 3. bölümünde Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

TEŞKİLAT 'ŞİRKET'E ULAŞABİLECEK Mİ?

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.