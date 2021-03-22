22 Mart 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:00

Çukur 4. sezon 29. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 121. son bölümünde; Vartolu ile Yamaç'ın karşı karşıya geldiği sahne, izleyenlere gerilim dolu anlar yaşattı. Yamaç, mahalledeki herkesi Amcanın emrinden çıkarmaya çalışır. Akın'ın gizemli hamlesi ise işleri daha da karıştıracak. Peki Amca ile Yamaç savaşında neler yaşanacak? Çukur 121. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Çukur 4.Sezon 29.Bölüm full izle Puhutv linki sizlerle.

Çukur dizisinin 4. sezon 29. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 121. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON 29. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur, 121. yeni bölümüyle Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. İşte Çukur'un son bölümünde yaşananlar...

ÇUKUR 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 121. Bölümde Cumali, Aliço'nun evini almak için kavgaya karışır. Aliço'nun evini geri almak için Cumali'nin harekete geçtiği anlarda çıkan büyük kavga heyecanı artırıyor.

Amca, memnuniyetsizliğini Vartolu'ya söylerken, gidişat değişmediği takdirde sözünde durmayacağını ifade ederek açıkça meydan okuyor.

VARTOLU İLE YAMAÇ RESTLEŞİYOR!

Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda gerilim artarken, ikilinin birbirine rest çekmesi dikkat çekti.

"Eğer karşıysan, bana karşısın demektir. Rahat duracaksın!" diyen Vartolu'ya Yamaç "Durmazsam ne olur?" diye sorar. Vartolu ise "Sonuçlarına katlanırsın" diyeren ona gözdağı verir.

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak.

Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak.

Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.

Çukur 4. Sezon 29. Bölümünde (121. Bölüm) Yamaç, Vartolu'nun oğluna sünnet hediyesi olarak İdris Koçovalı'nın tesbihini verir. Çocuğa oyuncak silah verildiğini gören Yamaç sinirlenir.