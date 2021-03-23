23 Mart 2021 Salı 19:58 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 19:58

Masumlar Apartmanı 27. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 27. bölümde Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Kendini deliliğe vuran Gülben, hayattaki en büyük korkusuyla yüzleşmiş ve geleceğe olan bütün inancını ve umutlarını yitirmiştir. İşte TRT 1 ve Youtube kanallarından Masumlar Apartmanı 27. bölüm izleme linki. TRT1 Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle!

Masumlar Apartmanı, 27. bölümüyle TRT 1'de izleyicisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 27. bölümde Han, İnci'nin tavsiyesiyle psikoloğa kendini açmaya başlar. Kardeşleri ise hayatlarının en zor dönemlerinden geçiyordur. TRT 1 Masumlar Apartmanı 27. bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TRT1 MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM CANLI İZLE

Safiye, Naci'nin gidişiyle birlikte kendini terkedilmiş halde bulur. Daha kendi acısını anlayamadan Gülben'i teseli etmeye çalışan Safiye, Naci'nin hayaliyle yaşamaya devam eder.

Masumlar Apartmanı 27. bölümde Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur.

Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.

Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.

Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar.

Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

Masumlar Apartmanı 27. bölümde Han, İnci'nin tavsiyesiyle psikoloğa kendini açmaya başlar.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı yer alıyor.



Masumlar Apartmanı'nın oyuncu kadrosunda; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.

Masumlar Apartmanı'na transfer olan psikolog belli oldu. Masumlar Apartmanı'na Seda Akman dahil oldu. Üünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor.