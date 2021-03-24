24 Mart 2021 Çarşamba 19:58 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:58

Kuruluş Osman 51. bölüm, izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman 51. son bölümde Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda neler yaşanacak? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 51. bölüm full tek parça izleme sayfası. CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 51. bölümde Osman Bey'in "Tedbirsiz iş eden, can almaya giderken canından olur" sözü damga vurdu. İşte izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Kuruluş Osman 51. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

KURULUŞ OSMAN 51. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 51. bölümünün sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar ve 52. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM FRAGMANI

Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı, Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlatan Kuruluş Osman 51.bölümüne "Kayı obası büyüyecek, dostlarına güven düşmanlarına korku verecek!" sözü damga vurdu.

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister.

Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar. Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi?

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.

Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar. Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak?

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

Kuruluş Osman, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleriyle 20.00'da Atv ekranlarında yayınlanıyor.