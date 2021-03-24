24 Mart 2021 Çarşamba 21:55 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:55

Benim Adım Melek 58. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Benim Adım Melek 58. bölümdeZümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişan haldeyken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Defne Zümrüt'ü ikna edebilecek mi? Benim Adım Melek son bölümü tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 58. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM İZLE (TRT1) Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

BENİM ADIM MELEK 58. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 58. son bölümde; Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur.

Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişan haldeyken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar.

Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?

İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de midir?

Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.