24 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı! Çarşamba reyting sıralaması

25 Mart 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:23

24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda birbirinden güzel diziler yer aldı. Çarşamba reyting sonuçları, dün akşam yayınlanan diziler arasında izlenme rakamlarına göre sıralanıyor. Çarşamba günü TRT1'de Benim Adım Melek, FOX Tv'de Masumiyet, Atv'de Kuruluş Osman, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D'de Sadakatsiz dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte total ve AB grubunda ilk 10 yapım...

Dün akşam Benim Adım Melek, Kuruluş Osman, Masumiyet ve Sadakatsiz dizisi yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak değerlendiriliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

24 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Türkiye-Hollanda 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Hollanda 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 TURKIYE-HOLLANDA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-HOLLANDA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MASUMIYET FOX

6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

7 BENIM ADIM MELEK TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 MASUMIYET (OZET) FOX

Kuruluş Osman 51. son bölüm full izle!

Sadakatsiz 23. bölüm full izle!

Masumiyet 5.bölüm izle tek parça!

Benim Adım Melek 58. bölüm izle tek parça!