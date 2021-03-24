24 Mart 2021 Çarşamba 20:54 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 20:54

Sadakatsiz dizisi 23. bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Sadakatsiz 23. Bölümde; Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyan Derin planını devreye sokar. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında şoke olur. Eve gelen Volkan, Derin'i gözü dönmüş halde buluyor. Bambaşka bir kişiliğe bürünen Derin, ne planlıyor? Asya, nasıl bir manzarayla karşı karşıya? Sadakatsiz 23.bölüm full izle! CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

Sadakatsiz 23. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 23. bölümde Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Sadakatsiz son bölümde Derin ve Volkan arasında neler oluyor? Sadakatsiz 23.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SADAKATSİZ 23.BÖLÜM FULL İZLE!

Sadakatsiz son bölümde Volkan, Asya'ya Derin'den boşanıp ona dönmek istediğini söylemişti. Bunu duyan Derin şoke oluyor. Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya ve Volkan arasında neler yaşanacak? Volkan'ın boşanmak istediğini duyan Derin ne yapacak? Sadakatsiz son bölümde neler yaşandı? İşte Sadakatsiz 23. bölüm özeti...

SADAKATSİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü ekrana geldi.

Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlandı.

Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz son bölümde gerçekler Derin'in yüzüne bir bir vurmaya başladı! Volkan, Asya ile konuşurken Derin o itirafı duydu! Peki Derin ve Volkan boşanacak mı?

Sadakatsiz 23. Bölümde Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor.

Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Asya, nasıl bir manzarayla karşı karşıya?

Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır.

Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...