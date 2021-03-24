24 Mart 2021 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:15

Baraj dizisi, 32. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj 32. bölümde Bahar ve Nehir konuşurken Nazım onların hamile olmadığını öğrenir. Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır. Onları bulup konuşmak isteyen Nehir ise başına geleceklerden habersizdir. Baraj son bölümü izleyemeyenler için Baraj 32. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

BARAJ 32. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız'ın yer aldığı Baraj son bölümde yaşananlar izleyenleri heyecanlandırdı. İşte Baraj 32. bölüm özeti

BARAJ 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Baraj 32. bölümde Nehir ve Bahar'ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert'i de alıp herkesten uzaklaşır.

Nehir, Nazım'ı bulup onunla dürüstçe konuşmak ister fakat Bahar'ın kardeşi Azra'nın tuzağına düşer. Azra'nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit'ten kurtulduklarını sandıklarında Halit'in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim'i iyice köşeye sıkıştırır.

BARAJ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizide yaşanan olayların iyice gerçek dışı bir hal alması sonucu reytinglerinin yükselmesi bekleniyordu. Giderek düşen izlenme oranları sonunda Baraj dizisi final tarihi belli oldu.

Barajda başlayan hikayenin İstanbul'a taşınmasının ardından dizide yaşanan ihtiras ve intikam olayları reytinglerde hafif bir artış sağlasa da, seyirci bu durumdan sıkıldı ve dizinin izlenme oranı ciddi oranda düştü. İşte Baraj dizisinin final tarihi.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi Mayıs ayında final yapacak.

Son haftalarda büyük ivme yakalayan dizi, artık final için tarih verdi. Baraj dizisinin Final bölümünde birçok kişinin hayatını kaybedeceği de gelen bilgiler arasında.

Final bölümünde İki başrol oyuncusu birden diziye veda edecek.

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BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ OYUNCULARI

Baraj dizisinin oyuncuları arasında Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca, Hira Su Yıldız yer alıyor.

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