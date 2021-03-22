22 Mart 2021 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:42

Baraj dizisinin final tarihinin açıklandığı iddiaları sosyal medyada çok konuşulurken "Baraj dizisi final mi yapıyor? Baraj dizisi final tarihi ne zaman?" sorulara cevap aranmaya başlandı. Barajda başlayan hikayenin İstanbul'a taşınmasının ardından dizide yaşanan ihtiras ve intikam olayları reytinglerde hafif bir artış sağlasa da, seyirci bu durumdan sıkıldı ve dizinin izlenme oranı ciddi oranda düştü. İşte Baraj dizisinin final tarihi.

BARAJ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi final yapacak. Son haftalarda büyük ivme yakalayan dizi, artık final için tarih verdi. Baraj dizisinin Final bölümünde birçok kişinin hayatını kaybedeceği de gelen bilgiler arasında.

Final bölümünde İki başrol oyuncusu birden diziye veda edecek.

GİZEM KARACA, BARAJ DİZİSİNİN FİNAL TARİHİNİ AÇIKLADI

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın aynı adlı filminden uyarlanan "Baraj" dizisinde başrol oynayan Gizem Karaca, dizinin final yapacağı tarihi açıkladı.

Tv100 mikrofonlarına konuşan Gizem Karaca, "Baraj" dizisinin sezon sonunda final yapacağını söyledi. Baraj dizisi Mayıs ayında ekranlara veda edecek.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ OYUNCULARI

Baraj dizisinin oyuncuları Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca, Hira Su Yıldız yer almaktadır.

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