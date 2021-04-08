08 Nisan 2021 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:45

Fox Tv'de ekrana gelen Baraj dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Feyyaz Duman ile Biran Damla Yılmaz'ın barşolü paylaştığı Baraj dizisi için final kararı alındı. Dizide üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları bir ilişki anlatılıyor. Peki Baraj ne zaman final yapacak? Baraj final bölümü ne zaman?

BARAJ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, FOX TV'de yayınlanan ve başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak.

BARAJ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu.

39. bölümüyle final yapacak olan dizinin Mayıs ayının 11'inde ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Yapımcılığını MED Yapım ve No: 9 Productions'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini ise Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği Baraj'da üç farklı insanın kendi yalanları ile duyguları arasında sıkışıp kaldıkları bir ilişki anlatılıyor.

BARAJ OYUNCULARI

Baraj dizisinin oyuncuları Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca, Hira Su Yıldız yer almaktadır.

BARAJ DİZİSİNİN KONUSU

Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir.

Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

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