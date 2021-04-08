Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu oyuncu kadrosu

08 Nisan 2021 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:27

Ay Yapım imzalı ve Birce Akalay, Miray Daner, İrem Sak ile İbrahim Çelikkol'un rol aldığı Kuş Uçuşu dizisine bomba bir transfer yapıldı. Ünlü oyuncu Netflix'in yeni Türk dizisine dahil oldu. Peki Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimler? Kuş Uçuşu oyuncu kadrosu

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un 2017 yılında birlikte rol aldıkları Siyah Beyaz Aşk dizisinden sonra yeniden bir araya geldikleri projeye bir ismin daha katıldığı öğrenildi.

Senaryosunu Kiralık Aşk, Erkenci Kuş, Aşk 101, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilere de imza atan Meriç Acemi'nin yazdığı ve yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in yaptığı diziye son katılan isimler Şifanur Gül ve Defne Kayalar oldu.

Ay Yapım'ın Netflix için hazırladığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimleri başladı. Deniz Yorulmazer'in yönettiği diziyi ise Meriç Acemi kaleme aldı.

KUŞ UÇUŞU OYUNCU KADROSU

Bir TV kanalında çalışan iki farklı kuşağın hikâyesini anlatan dizide ünlü bir ekran yüzü rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol iki eski sevgiliyi; İrem Sak, Birce Akalay'ın en yakın arkadaşını, Miray Daner kanalda işe giren ve kendini ispat etmeye çalışan bir genci canlandıracak.

Dizideki oyuncuların karakterleri de belli oldu. Birce Akalay'ın ünlü bir ekran yüzü olarak kamera karşısına geçeceği dizide İbrahim Çelikkol ile iki eski sevgiliyi oynayacakları belirtilmekte.

Diziye yeni dahil olan İrem Sak'ın ise Birce Akalay'ın yakın arkadaşını oynayacağı ifade ediliyor. Miray Daner'in ise kanalda işe giren ve kendisini ispat etmeye çalışan bir karakteri canlandıracağı öğrenildi.

KUŞ UÇUŞU KONUSU

Bir TV kanalında çalışan iki farklı kuşağın hikâyesini anlatan dizide ünlü bir ekran yüzü rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide, televizyon kanalındaki iki farklı kuşağın çatışmasını anlatıyor.

KUŞ UÇUŞU NE ZAMAN?

Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu'nun yayın tarihi henüz belli değil.



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