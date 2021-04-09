Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç koronavirüse yakalandı!

09 Nisan 2021 Cuma 10:36 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 10:36

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ahmed Sencer'i Ekin Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Dizi setinde düzenli olarak yapılan testlerde bu kez pozitif vakasına rastlandı. Dizide Melikşah'ın oğlu Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç, güçlü duruşuyla dikkat çekiyor.

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un, koronavirüs testi pozitif çıktı. Ekin Koç'un evde karantinaya alındığı öğrenildi. Ekin Koç'un evde karantina altında tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci'nin başrolleri paylaştığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin setinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan koronavirüs nedeniyle diziye ara verilmişti.

TRT'den yapılan açıklamada;

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir." denilmişti.

Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer karakterini dizinin genç oyuncusu Ekin Koç tarafından canlandırılmaktadır. Ahmed Sencer güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Ahmed Sencer Sultan Melikşah'ın oğludur. Peki Ekin Koç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte başarılı oyuncunun hayatı...

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç 21 Haziran 1992 Antalya doğumludur. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013'de Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Lakin dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizi de fazla uzun sürmedi. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynadı.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan, dönemin en büyük bütçeli projelerinden biri olan ve 50'den fazla ülkeye satılan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır. Ardından BluTV özel dizisi olan 7 Yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaşmıştır. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ile birlikte rol aldığı bu yapım 11 bölüm sürdü. BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür.

Bizim İçin Şampiyon filmiyle beraber yeniden sinemada boy göstermiştir. Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaştığı bu film büyük başarılara imza atmış ve 2.578.074 kişilik gişesiyle beraber yılın en fazla izlenen filmlerinden biri olmuştur. ABD'nin reyting rekortmeni dizilerden Succession'a konuk olarak, dizinin 9.bölümünde bir iş insanının 'Kadir' isimli danışmanını canlandırdı. 2020 yılında ise TRT 1'de başlayan ve reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmaktadır ve Ahmed Sencer'i canlandırmaktadır. Bu dizide ise Sevda Erginci ile partnerdir.