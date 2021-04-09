09 Nisan 2021 Cuma 12:54 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 12:54

Savaşçı dizisi ekranlara geri dönüyor. İlk olarak 2017 yılında izleyici karşısına çıkan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, uzun bir süre ekranlara ara vermişti. Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisi 5. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Peki, Savaşçı ne zaman başlıyor 2021? İşte, Savaşçı dizisinin yeni bölüm yayın tarihi.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Uzun süredir ekrana dönmesi beklenen Savaşçı dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu.

Savaşçı 100. yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00'de FOX'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.





Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Cem Kurtoğlu'nun da yeni sezonda kadrosuna katıldığı Savaşçı'da Kılıç Timi yeni operasyonlara imza atacak.

Savaşçı dizisinin yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal birlikte üstleniyor. Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı askerî ve dram türündeki televizyon dizisiSavaşçı, her Cumartesi FOX Tv'de yayınlanacak.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'un yanı sıra çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı.

"Bordo Berelilerin" hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

SAVAŞÇI'DA KILIÇ TİMİ İNTİKAM PEŞİNDE

Kılıç Timi için intikam zamanı. Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir.

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir. Savaşçı 100. bölümüyle, Cumartesi akşamı 20.00'de FOX'ta.

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