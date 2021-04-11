11 Nisan 2021 Pazar 11:20 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 11:20

Kardeşlerim 8. bölüm izleyenlerie duygusal anlar yaşattı. Her hafta Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim 8. bölümde; Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır. Öte yandan Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. İşte Kardeşlerim 8. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor. İşte yeni bölümde yaşananlar.

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜM FULL İZLE

Atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor

KARDEŞLERİM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kardeşlerim 9. bölüm fragmanında yengeleri Şengül, Orhan'ın hastaneye kaldırılması sonrası felç kalabileceğini öğrenir. Sinirini çocuklardan çıkaran Şengül, çocukların eşyalarını dışarı atar. Kadir, Asiye ve Ömer evden kovulmalarıyla birlikte İstanbul'a gitmeye karar verir.

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim 8. bölümde Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.

Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)