Alev Alev dizisinin çekimleri durduruldu! Dizi setinde 22 kişi pozitif çıktı

11 Nisan 2021 Pazar 12:54 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 12:55

Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan Alev Alev dizisinin setinde 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dizi setlerinden de peş peşe kötü haberler geliyor. Başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşananlar sonrası Alev Alev'in çekimleri durdurulurken çalışanlara izin verildiği öğrenildi.

Alev Alev, Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV KONUSU

Dizide özellikle çıkan yangın sonrasında hayatları değişen üç kadın ve bu kadınların hikayeleri anlatılmaktadır.

Alev Alev dizisi aslında birbirinden çok farklı olan üç kadının bir yangın sonrasında değişen hayatlarını anlatmaktadır. Cemre / Demet Evgar, eski belediye başkanıyla evlidir. Dışarıdan oldukça saygın ve kibar birisi gibi görünse de aslında karısına hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayan birisidir. Cemre de tüm imkansızlıklar içerisinde küçük kızı ile birlikte bu yaşantıdan kaçmak istemektedir.

Rüya / Dilan Çiçek Deniz ise oldukça zengin ve varlıklı bir ailenin kızıdır, aynı zamanda da avukattır. Hayatın zorlukları ile hiç karşılaşmamıştır. Çiçek / Hazar Ergüçlü ise, Rüya'nın evinde çalışmakta olan bir yardımcıdır. Üstelik de Rüya'nın en yakın arkadaşıdır. Çiçek kimsesi olmayan bir kızdır. Çok sevdiği ve onu da çok seven bir nişanlısı vardır. Kısa bir zaman sonra ise hayallerini kurduğu evlilik ile mutlu bir yuva kuracaktır. Ancak verilen bir davette çıkan bir yangın sonucunda bu üç kadının hikayesi çok fazla değişir.

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