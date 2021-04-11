Çukur'da bir ayrılık daha! Celasun'dan sonra bir oyuncu daha Çukur'a veda ediyor

11 Nisan 2021 Pazar 12:26 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 12:26

Çukur dizisine bir oyuncu daha veda ediyor. Son olarak geniş bir hayran kitlesi bulunan Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın diziden ayrılmasının ardından bomba bir isim daha diziye veda ediyor. Çukur'da Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar da diziye veda edecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ece Yaşar finale haftalar kala Çukur dizisinden ölerek ayrılacak. 4 sezonu geride bırakan dizi bu sezon sonu izleyicilere veda edecek.

CELASUN'UN VEDASI İZLEYİCİYİ ÜZMÜŞTÜ

Çukur'un sevilen karakteri Karaca Koçovalı'yı canlandıran Ece Yaşar (Karaca) dizide amca karakteri tarafından boğularak öldürülüyor. Karaca ile yeni bir hayat düşleyen Celasun'un ölümü, dizinin takipçilerini de üzdü. İlk günden beri Çukur'da yer alan karakterin vedası da acı oldu.

KARACA DA ÖLÜYOR!

Çukur dizisi ile tanınan, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar da diziye veda edecek. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap soruyor. Aralarında arbede çıkan ikiliden Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

MAYIS SONUNDA FİNAL YAPACAK



Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Perihan Savaş ve Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Çukur, Mayıs sonunda final yapacak.

ÇUKUR KARACA (ECE YAŞAR) KİMDİR?

Ece Yaşar 1994 yılında Ankara'da doğdu. 1.65 boyunda 53 kg ağırlığındaki oyuncu başak burcudur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Oyunculuk alanında yeni olan Yaşar Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kara Sevda dizisinde Eda karakterini canlandırmıştır. Dizi de Deniz bebeğin bakıcısı rolünü üstlenen oyuncu ilk rolü ile büyük beğeni toplamıştır. Ece Yaşar, dizi dışında tiyatro ile de ilgilenmektedir. Hayvan Çiftliği adlı tiyatro oyununda rol almıştır. Oyuncu doğayı, yeşili, denizi ve atları çok sevmektedir.

Ece Yaşar, oyunculuğun yanı sıra yönetmen asistanlığı ve reklamlarda seslendirmeler de yapmece aktadır. Onu tanıyanlar kendisini nafi bir kişilik olarak tanımlarlar. Her zaman meraklı olan Ece Yaşar, kararlı bir karakterdir. Aslında kırılgandır ancak kökleri toprağın derinliklerinde olan sağlam bir karaktere sahiptir.