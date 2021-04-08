08 Nisan 2021 Perşembe 12:53 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:53

Ramo final mi yapıyor? sorusu, Cuma akşamları Show Tv'de ekrana gelen dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinin finali erkene alındı. Peki Ramo ne zaman final yapacak, neden final yapıyor? İşte Ramo final tarihi

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı yapımın geçen hafta son 5 bölümünün kaldığı açıklanmıştı. BKM'nin Show TV için çektiği Ramo dizisinin finali erkene alındı.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Ramo dizisini M. Çağatay Tosun yönetiyor.

RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo 40. bölümde final yapacak.

RAMO FİNAL TARİHİ

Bu hafta 39. bölümüyle ekrana gelecek olan Ramo dizisinin Nisan ayının 16'sında final yapması bekleniyor.

RAMO DİZİSİNİNİ KONUSU

Adını diziye veren Ramo, haksızlıklara dayanamayan, zeki ve cesur bir karaktere sahiptir. Adana'nın Çukurova ilçesinde ailesiyle beraber senelerce ırgatlık yapmış olsa da günümüzde seçkin bir ailenin illegal işlerini yapmaktadırlar. Ailesinin itirazlarına rağmen isyan etmeye karar veren Ramo'nun aynı zamanda patronun kızı olan Sibel ile arasında oluşan çekim gün geçtikçe artmaktadır.

Ramo'nun asıl amacı babasının ölmesi için adamlarına emir veren Cihangir isimli kişiye ulaşmaya çalışmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle kendini Adana'da kanıtlaması ve Cihangir'in sağ kolu olan Yavuz'u arkasına alması gerekmektedir. Sevdiği dostları ve ailesiyle beraber İstanbul ve Adana arasında geçen bir başkaldırışın öyküsü izleyenlere aktarılmaktadır.

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı!

Seni Çok Bekledim final mi yapacak?

Netflix'in yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu oyuncuları kimler?