Seni Çok Bekledim final mi yapacak? sorusu, çıkan haberler sonrası gündeme geldi. Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi için final kararı alındı. Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini konu alan Seni Çok Bekledim final yapacak. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman final yapacak?
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPACAK?
Dizi sektöründe yaprak dökümü başladı. Final yapacak olan diziler arasına Özcan Deniz'in başrolde olduğu Seni Çok Bekledim de dahil oldu.
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim için final kararı alındı. Peki Seni Çok Bekledim finali ne zaman?
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNALİ NE ZAMAN?
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim dizisi beklenen izlenme oranlarına ulaşmadığı için final kararı verildi. Dizi 13. bölümle ekrana veda edecek.
Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi için 5 milyon TL peşin almıştı.
Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor...
Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Kadir: Özcan Deniz
Ayliz: İrem Helvacıoğlu
Cemal: Mustafa Uğurlu
Hidayet: Yıldız Kültür
Selahattin: Caner Şahin
Erol: İlhan Şen
Mihre: Lila Gürmen
Rıza: Ali İpin
İsmet: Durul Bazan
Meryem: Türkü Turan
Zaza: Hakan Ummak
Şebnem: Sibel Şişman
Serkan: Gürkan Güzeyhuz
Osman Efe: Şehsuvar Aktaş
Davut: Mehmet Ulay
Songül: Selen Domaç
Sibel: Nihan Büyükağaç
Nezahat: Damla Makar
Umut: Ömer Gökay Şanlıer