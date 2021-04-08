08 Nisan 2021 Perşembe 12:31 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 12:31

Seni Çok Bekledim final mi yapacak? sorusu, çıkan haberler sonrası gündeme geldi. Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi için final kararı alındı. Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini konu alan Seni Çok Bekledim final yapacak. Peki Seni Çok Bekledim ne zaman final yapacak?

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPACAK?

Dizi sektöründe yaprak dökümü başladı. Final yapacak olan diziler arasına Özcan Deniz'in başrolde olduğu Seni Çok Bekledim de dahil oldu.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim için final kararı alındı. Peki Seni Çok Bekledim finali ne zaman?

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNALİ NE ZAMAN?

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim dizisi beklenen izlenme oranlarına ulaşmadığı için final kararı verildi. Dizi 13. bölümle ekrana veda edecek.

Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi için 5 milyon TL peşin almıştı.

Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor...

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Kadir: Özcan Deniz

Ayliz: İrem Helvacıoğlu

Cemal: Mustafa Uğurlu

Hidayet: Yıldız Kültür

Selahattin: Caner Şahin

Erol: İlhan Şen

Mihre: Lila Gürmen

Rıza: Ali İpin

İsmet: Durul Bazan

Meryem: Türkü Turan

Zaza: Hakan Ummak

Şebnem: Sibel Şişman

Serkan: Gürkan Güzeyhuz

Osman Efe: Şehsuvar Aktaş

Davut: Mehmet Ulay

Songül: Selen Domaç

Sibel: Nihan Büyükağaç

Nezahat: Damla Makar

Umut: Ömer Gökay Şanlıer

Seni Çok Bekledim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!