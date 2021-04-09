09 Nisan 2021 Cuma 20:43 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:43

Kırmızı Oda 32. Bölümde Sadi'nin hüzünlü hikayesiyle izleyicileri duygulandırmaya devam ediyor. Cuma akşamı Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda 32. bölümde Vahit'in gelişiyle beraber Zafer'in akıllarda soru işareti bırakan hikayesinin derinliklerine inilecek. İşte Kırmızı Oda 32. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti. Tv8 Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA 32. BÖLÜM FULL İZLE

Kırmızı Oda'dan sıkı takipçilerinin neşe duymasını sağlayacak transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda hanesine Zafer karakteriyle adını yazdıran Yiğit Özşener, merak uyandıran öyküsüyle akıllarda geniş ölçüde yer etmişti. Peki Kırmızı Oda yeni bölümünde neler yaşanacak?

Keskin zekasıyla psikiyatristin kısa sürede ilgisini çeken Zafer karakterinin sırlarla dolu hikayesinin kapıları ardına kadar aralanacak. Kırmızı Oda'da şimdiye kadar babasının anlatmaktan kaçınan ve her defasında kelimeleri boğazında düğümlenen Zafer'in babası Vahit'in dönüşü herkesi sevindirdi.

Kırmızı Oda'da üstleneceği Vahit karakteriyle söz konusu hikayeye bambaşka bir yön verecek usta oyuncu Uğur Yücel'in transfer olduğunu öğrenen takipçileri sosyal medya platformu aracılığıyla tebrik mesajları paylaştı. Uğur Yücel'in sevilen projeye farklı bir soluk getirerek izleyenlere unutulmayacak dakikalar yaşatacağı Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı rekor sayıda izlenme sayısına ulaştı.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nihal (Esra Ronabar),gardını indirerek Doktor Hanım'a geçişini açar. Zafer (Yiğit Özşener) ise Nihal'le evliliklerinin asıl sebebini anlatır.

İlişkilerindeki ortak tek noktanın Nihal'in hastalığı olduğunu söyleyince, Doktor Hanım hastalığın sebebini Zafer'le paylaşır.

Sadi (Erkan Petekkaya),Abdullah'ın Mehmet ve Cemre ile birlikte kendini zorla sokaklarda dilendirdiğini Doktor Hanım'a anlatır. Üçlü birlikte kaçma planı yaparken başlarına gelen acı olay, Doktor Hanım'ı derinden etkiler.