11 Nisan 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 23:43

TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat, 6.bölümüyle Pazar akşamı ekranlara geldi. Teşkilat 6. bölümde elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Takas için kendi planlarını yapan Fadi, bölgedeki teröristlerle işbirliği yapar ve Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Serdar ve Zehra bu tuzaktan sağ salim kurtulabilecek mi? İşte Teşkilat 6. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM FULL İZLE! (YOUTUBE)

Teşkilat dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve oyuncuların başarısıyla izleyici tarafından beğeniliyor.

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (TRT)

Teşkilat 6. bölümüyle aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile izleyenlerden tam puan aldı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 6.bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı sizlerle...

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞKİLAT 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat dizisinin önceki bölümünde Serdar, Ceren'e evlenme teklifi etmişti. Ekibi de şaşırtan bu gelişme sonrası Ceren büyük bir şaşkınlık yaşadı.

CEREN, SERDAR'IN HAMLESİ KARŞISINDA ŞOKE OLUYOR...

Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez.

Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

HULKİ'Yİ KURTARMAK İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR...

En güvendiği elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal'in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar.

Leyal'i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.

FADİ'NİN ŞEYTANİ PLANI EKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR...

Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar.

Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki'yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.