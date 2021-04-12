11 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Pazar dizi reytinglerine göre en çok ne izlendi?

12 Nisan 2021 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:30

11 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazar Total reyting sonuçlarında; Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizileri kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 11 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 11 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 11 Nisan 2021 reyting sonuçları...

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

11 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü Teşkilat özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Teşkilat özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 KEFARET FOX

7 HABER ONU SHOW TV

8 A.RIZA SHOW TV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 HERCAI ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 KEFARET FOX

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HABER ONU SHOW TV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 A.RIZA SHOW TV