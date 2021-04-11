11 Nisan 2021 Pazar 20:45 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 20:45

Kefaret 21. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 21.bölümde Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'in Zeynep'in bahçesindeki çifte düğün öncesi yolda başlarına umulmadık bir olay gelir. Kefaret 21. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

KEFARET 21. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kefaret 21. bölümde Ahmet hapse giren Arzu'yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep'in evinde de barınamaz ve Meltem'in yanına dönmek zorunda kalır.

Elif, yıllarca annesi zannettiği Arzu'yu ziyarete gider ve ondan hesap sorar. Elif'in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder.

Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan'ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır.

Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'in Zeynep'in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.