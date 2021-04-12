12 Nisan 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:00

Yasak Elma 106. bölümüyle de izleyiciyi şaşırtmaya devam etti. Yasak Elma 106. son bölümde Kaya'nın geri dönmesi izleyenleri hayrete düşürdü. Yasak Elma son bölümde; Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Şahika ise buna karşılık intikam için kolları sıvar. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 106.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 106. bölüm full izle FOX Tv!

YASAK ELMA 106. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanan 106. bölümünde yine izleyiciyi şaşırtan olaylar yaşandı. Geçen sezon diziden ayrılan başarılı oyuncu Barış Kılıç, "Kaya" karakteriyle yeniden diziye geri döndü.

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde yine ihtiras ve kıskançlıklar baş gösterdi.

Hasan Ali ve Ender yakınlaşması sonrasında, Ender, Şahika'yı son anda yarı yolda bırakır. Bu da Şahika'nın yeni bir plan yapmasına neden olur.

Mahkemede hakimin Ender'e sorduğu Hasan Ali ile ilişkisinin olup olmadığı sorusuna Ender inkar ile cevap verir. Şahika'nın kendisinden yalancı şahitlik etmesini istediğini söyler.

Mahkeme çıkışı Şahika "İkiniz de hayatınızın hatasını yaptınız" diyerek onları tehdit eder.

Şahika'nın Ender'den alacağı intikam, eski defterleri açmaktan geçecektir.

Yıldız ise annesinin yaptığı büyük bir hatayı kayınvalidesine belli etmeden çözmenin yollarını arar ama kendini daha büyük bir kaosun içinde bulur.

Şahika Kaya'yı çağırarak ne planlıyor? Ender bu oyundan yara almadan kurtulabilecek mi?