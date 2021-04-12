12 Nisan 2021 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:55

Uyanış Büyük Selçuklu 28.bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Öldüğünü zannettiği Başulu'yu kanlı canlı karşısında gören Melikşah, şaşkınlıktan donakalıyor. Sencer'in yıllar önce kendisinden alınan oğlu Ahmet olduğunu öğrenen Melikşah, bunu kendisinden saklayan Nizamülmülk başta olmak üzere bu sırrı kendisinden saklayan herkese ateş püskürür. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm full hd tek parça izleme sayfası ve son bölüm özeti.

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne; kendisine söylenen yalanı öğrenen Melikşah'ın öfke içerisinde hesap sorması damga vurdu. TRT izle sitesinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünü izlemek için Google hesabı, Facebook veya mail yoluyla giriş yapmanız yeterli. Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm izle full hd tek parça!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 29. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 29. BÖLÜM ÖNİZLEME

Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu 28.bölümüyle 12 Nisan 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluştu.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 28. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti. Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu.

Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.

Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer'i ve Melikşah'ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu'yu affedecek midir?

Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?