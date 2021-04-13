13 Nisan 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 12:09

Çukur 4. sezon 32. bölümde mahallede savaş ateşi yandı. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 124. son bölümünde Yamaç ve Cunmali tarafı harekete geçiyor. Amcanın sevkiyatını havaya uçuran Yamaç, savaşı başlatıyor. Çukur 4. Sezon 32. Bölümünde (124. Bölüm) Çukur'un destekçileri ve Cumali amcanın destekçileri karşı karşıya geldi. Çukur'da büyük kavga yaşanırken eski dost bilinenler Çukur'a ve Yamaç'a karşı geldi. Mahallede adeta meydan muharebesi çıktı. İşte Çukur 124.bölüm full izleme linki. Çukur 4.Sezon 32.Bölüm izle Puhutv (Çukur 124.bölüm tek parça)

Çukur dizisinin 4. sezon 32. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 124. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ÇUKUR 4. SEZON 32. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur 4. Sezon 32. Bölümünde (124. Bölüm) Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesti. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirdi.

Yamaç'ın yanına gelen Akın burada Yamaç'ın bilmediği bilgileri paylaştı. Yamaç'ın evine akşam geleceklerini söyleyen Akın aynı zamanda Celasun'un gönderildiğini söyledi. Karaca konusunda vazgeçmeyeceğini belirten Yamaç tekrardan çukur için harekete geçti.

Karaca hakkında söylenenleri Karacada'dan dinlemek isteyen Yamaç depolara giden Karaca'nın yolunu kesip yüzleşti. Cumali amcanın sözünden çıkmayan Karaca'yı sorgulayan Yamaç burada Karaca'nın unuttuğu gerçekleri hatırlattı. Selim Koçovalı'nın kızı olduğunu hatırlatan Yamaç'ın sözleri, ikili arasında duygusal anlara neden oldu.

Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karıştı. Cumali amca'nın istekleri için depolara giden Karaca burada gördüğü tesbih ile büyük şok yaşadı. Celasun'dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde etti.

Bu bilgi Amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğrattı.

Cumali amca'nın karşısına çıkan Karaca silahını doğrultup sorguya çekti. Kulkan ile konuşmasını gördüğünü söyleyen Karaca, Cumali amcayı ölümle tehdit etti. Cumali amca'nın saldırısıyla Karaca son nefesini verdi. Amca, gerçek yüzünü öğrenen Karaca'yı boğarak öldürdü.

ÇUKUR HAREKETE GEÇİYOR!

Cumali amcanın sevkiyatına engel olmak için harekete geçen Çukur kendilerine destek verenlerle birlikte operasyonun düşmesine bastı. Sevkiyatları engelleyen Çukur, Cumali amcanın işlerini yapan Murtaza'ya ders verdi.

Çukur 124. Bölümde Cumali'nin ardından Yamaç ile yüzleşen Vartolu burada kendisini bekleyen büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Yamaç, sevkiyatı gözlerinin önünde havaya uçururken açık şekilde savaştan korkmadığını gösterdi!

Çukur'a karşı harekete geçen Vartolu karşısında Cumali'yi buldu. Cumali'nin raconuna karşı hareket eden Vartolu kaldırdığı silahı indirmek zorunda kaldı. Cumali'yi uyarıp mesaj veren Vartolu eli boş döndü.

SULTAN'IN İÇ HESAPLAŞMASI

Efsun'a yaptıklarıyla birlikte üzülen ve yaşadıklarını anımsayan Sultan kendisiyle iç hesaplaşma yaşadı. Efsun'a yaptığı hataları hatırlayan Sultan unutamadığı gerçeklerle yüzleşti.

Efsun'a ilaçları veren adamı yakalayan Yamaç unutulmayacak bir ders verdi. Adamı döverek dostlar kahvesine getiren Yamaç burada Cumali amcanın karşısına çıkıp uyardı.

VARTOLU VE SAADET'İN YÜZLEŞMESİ

Çukur 4. Sezon 32. Bölümünde (124. Bölüm) Eski çukur'u özlediğine dile getiren Saadet ve Vartolu arasında sinirler gerildi. Vartolu babasını ve Selim'i kaybettiğini dile getirirken Saadettin şu an Yamaç ve Cumali'nin nerede olduğunu sordu.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

12 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi dizi reytingleri

Maraşlı 13. bölüm full izle tek parça!

Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm izle full hd tek parça!

Yasak Elma 106. bölüm izle!

Sefirin Kızı 48. son bölüm full izle!