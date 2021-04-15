15 Nisan 2021 Perşembe 20:04 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:04

Camdaki kız dizisi ikinci bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan Camdaki Kız 2. bölümde Sedat ve Nalan'ın evlilik haberi basına bomba gibi düşüyor. Sedat'ın özel dairesine davet ettiği Nalan, gördükleri karşısında şoke olur. Nalan, Sedat'la ilgili öğrendiklerinden sonra aşkının yanında durabilecek mi? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 2. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız 2. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız, 2. bölümüyle 15 Nisan 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden dizilerin yapımcısı OGM Pictures tarafından yapılan Camdaki Kız, Perşembe akşamları saat 20.00'da Kanal D'de.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğu başladı. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

NALAN, ANNESİNİN GAZABINDAN KURTULAMIYOR

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir.

Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.

Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir...

Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

İLK BÖLÜMÜ İZLENME REKORU KIRDI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", Kanal D ekranında yayınlanan ilk bölümüyle en çok izlenenler sıralamasında zirveye oturdu. Kantar Media'nın verilerine göre dizi, 7.43 reyting ve 16.43 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Başarılı oyunculuklarıyla da beğeni toplayan Camdaki Kız, sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu. Twitter'da #CamdakiKız etiketi tüm gece boyunca Türkiye listesinin ilk sırasında yer aldı. Dizi yayınlandığı süre boyunca dünyada da TT de üst sıralardaydı. #Nalan'la da TT'ye giren dizide karakteri canlandıran Burcu Biricik ve tüm oyunculuklara övgü yağdı.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik-Nalan

Devrim Yakut-Gülcihan

Feri Baycu Güler-Döndü

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Hamza Yazıcı-Tako

Hande Ataizi-Cana

Merve Polat-Billur

Nihal Menzil-Hafize

Nur Sürer- Feride

Selma Ergeç-Selen

Şerif Erol-Adil

Tamer Levent-Rafet

Tuğrul Tülek-Levent

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu yazıyor.

